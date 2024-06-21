Беспилотники массированно атаковали Краснодарский край РФ

Краснодарский край России подвергся массированной атаке дронов. Фото: Defense News

В России заявили о массированной атаке беспилотников ВСУ по Краснодарскому краю. Под удар попали Темрюкский, Ейский и Северский районы. В результате атаки пострадали четыре человека. Об этом сообщает российское издание Baza.

Отмечается, что по данным оперштаба в Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна. Постояльцев гостиницы эвакуировали.

Также сообщается, что атака дронов была отражена и в Ейском районе. Пострадавших со стороны гражданского населения нет. На месте работают оперативные спецслужбы.

«Несколько беспилотников также были сбиты и в Афипском районе Краснодарского края. Информация о пострадавших уточняется. Разрушений нет», — пишет Baza.

По данным оперативного штаба, повреждения от упавших обломков были зафиксированы на здании автовокзала «Южный» и котельной, расположенной в Краснодаре.

Один из беспилотников упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

«Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров», — говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы.

Кроме того, очевидцы сообщают о звуках взрывов в Адыгее и Волгоградской области России, однако официальной информации пока нет.

Напомним, советник главы группировка «ДНР» Дениса Пушилина Ян Гагин получил осколочные ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника вблизи поселка Еленовка под оккупированным Донецком.