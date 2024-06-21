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Безпілотники масовано атакували Краснодарський край РФ

21 червня 2024, 06:55

Безпілотники масовано атакували Краснодарський край РФ

Краснодарський край Росії зазнав масованої атаки дронів. Фото: Defense News Краснодарський край Росії зазнав масованої атаки дронів. Фото: Defense News

У Росії заявили про масовану атаку безпілотників ЗСУ по Краснодарському краю. Під удар потрапили Темрюкський, Єйський та Сіверський райони. Внаслідок атаки постраждали четверо людей. Про це повідомляє російське видання Baza.

Зазначається, що за даними оперштабу у Темрюкському районі уламки впали на гостьовий будинок у селищі Хвиля. Постояльців готелю евакуювали.

Також повідомляється, що атака дронів була відбита і в Єйському районі. Потерпілих із боку цивільного населення немає. На місці працюють оперативні спецслужби.

«Кілька безпілотників також було збито і в Афіпському районі Краснодарського краю. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Руйнувань немає», — пише Baza.

За даними оперативного штабу, пошкодження від уламків, що впали, були зафіксовані на будівлі автовокзалу «Південний» і на котельні, розташованої в Краснодарі.

Один із безпілотників упав на території Ільського нафтопереробного заводу (НПЗ).

«Пошкоджено господарські споруди. Пожежу ліквідовано на площі 50 квадратних метрів», — йдеться у повідомленні.

На місці працюють екстрені служби.

Крім того, очевидці повідомляють про звуки вибухів в Адигеї та Волгоградській області Росії, проте офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, радник голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна Ян Гагін отримав уламкові поранення внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника поблизу селища Оленівка під окупованим Донецьком.

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