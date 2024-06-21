За прошедшие сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области, есть погибшие и раненые

Последствия обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области российскими военными. Фото: ОВА

В течение прошедших суток российские военные 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Об этом по состоянию на утро 21 июня сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Максимильяновке Марьинской громады ранен человек. В Кураховской громаде повреждены частные дома в Остром, обстреляны окрестности Курахово.

Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны Закотное, Заречное, Терны, Ямполевка и Ямполь. В Николаевке 1 человек погиб и 3 ранены. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 4 дома; также в громаде 1 человек ранен и 2 дома повреждены в Николаевке, 1 дом поврежден в Иванополье. В Роскошном Ильиновской громады 3 человека погибли и 4 ранены, повреждены 7 объектов.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов, 2 нежилых помещения и промышленное здание. В Торецкой громаде ранен человек в Северном. Под огнем российских войск оказались также Северск и Серебрянка.

С линии фронта эвакуирован 81 человек, в том числе 13 детей, говорится в сообщении главы ОВА.