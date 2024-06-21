Минулої доби росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області: є загиблі та поранені

Наслідки обстрілу одного з населених пунктів Донецької області російськими військовими. Фото: ОВА

Впродовж минулої доби російські військові 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Про це станом на ранок 21 червня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Максимільянівці Мар'їнської громади поранена людина. У Курахівській громаді пошкоджені приватні будинки в Гострому, обстріляні околиці Курахового.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Закотне, Зарічне, Терни, Ямполівка та Ямпіль. У Миколаївці 1 людина загинула та 3 поранені. У Костянтинівці 1 людина загинула та 1 поранена, пошкоджені 4 будинки; також у громаді 1 особу поранено та 2 будинки пошкоджено в Миколаївці, 1 будинок пошкоджений в Іванопіллі. У Розкішному Іллінівської громади 3 людей загинуло та 4 поранено, пошкоджені 7 об'єктів.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 11 приватних будинків, 2 нежитлові приміщення та промислову будівлю. У Торецькій громаді поранено людину в Північному. Під вогнем російських військ опинилися також Сіверськ та Серебрянка.

З лінії фронту евакуйовано 81 людину, зокрема 13 дітей, – йдеться у повідомленні голови ОВА.