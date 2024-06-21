Российская авиация скинула авиабомбу на Селидово: есть погибшие и раненые

Последствия удара российской авиабомбы по Селидово. Фото: Селидовская ГВА

21 июня примерно в 09:25 российские войска авиабомбой УМПБ Д-30СН ударили по городу Селидово Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.

Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, а также автомобиль.

В результате обстрела два человека погибли, еще три – получили ранения.

Напомним, что 20 июня армия РФ из РСЗВ «Смерч» ударила по поселку Роскошное Донецкой области, в результате чего три человека погибли, еще четыре – ранены.