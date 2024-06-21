Російська авіація скинула авіабомбу на Селидове: є загиблі та поранені

Наслідки удару російської авіабомби по Селидовому. Фото: Селидівська МВА

21 червня приблизно о 9:25 російські війська авіабомбою УМПБ Д-30СН вдарили по місту Селидове Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.

Пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також автомобіль.

Внаслідок обстрілу двоє людей загинули і троє дістали поранення.

Нагадаємо, що 20 червня армія РФ з РСЗВ «Смерч» вдарила по селищу Розкішне Донецької області, внаслідок чого троє людей загинули, ще четверо – поранено.