Россияне днем ударили по поселку Роскошное: трое людей погибли, среди пострадавших — ребенок

Россияне днем атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационная армия РФ сегодня днем, 20 июня, обстреляла север Донецкой области. В частности, под удар попал поселок Роскошное Константиновского района. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Днем враг обстрелял кассетными боеприпасами Роскошное Ильиновской громады», — отметил он.





Филашкин уточнил, что в результате атаки три человека погибли и трое ранены. Среди раненых — 15-летний подросток.



Ранее мы писали, что российские войска скинули на Константиновку авиабомбу, есть жертва.