Россияне днем ударили по поселку Роскошное: трое людей погибли, среди пострадавших — ребенок

Оккупационная армия РФ сегодня днем, 20 июня, обстреляла север Донецкой области. В частности, под удар попал поселок Роскошное Константиновского района. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Днем враг обстрелял кассетными боеприпасами Роскошное Ильиновской громады», — отметил он.
Филашкин уточнил, что в результате атаки три человека погибли и трое ранены. Среди раненых — 15-летний подросток.
Ранее мы писали, что российские войска скинули на Константиновку авиабомбу, есть жертва.
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