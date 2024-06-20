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Россияне днем ударили по поселку Роскошное: трое людей погибли, среди пострадавших — ребенок

20 июня 2024, 13:57

Россияне днем ударили по поселку Роскошное: трое людей погибли, среди пострадавших — ребенок

Россияне днем атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне днем атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационная армия РФ сегодня днем, 20 июня, обстреляла север Донецкой области. В частности, под удар попал поселок Роскошное Константиновского района. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Днем враг обстрелял кассетными боеприпасами Роскошное Ильиновской громады», — отметил он.



Филашкин уточнил, что в результате атаки три человека погибли и трое ранены. Среди раненых — 15-летний подросток.

Ранее мы писали, что российские войска скинули на Константиновку авиабомбу, есть жертва. 

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