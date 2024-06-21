Переброска 24-й ОМБр для обороны Часов Яра. В ВСУ рассказали, почему приняли такое решение

Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин. Фото: личная страница Назара Волошина в Фейсбук

Силы обороны Украины контролируют обстановку в Часов Яре и около него. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

По его словам, там каждый день продолжаются активные боевые действия.

«Противник продолжает уничтожать город Часов Яр и окрестные населенные пункты – как авиацией, так артиллерией. Противник практически уже уничтожил город», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Волошин заявил, что россияне на том направлении пытаются выровнять линию боевого соприкосновения.

«Продолжают штурмовать Клещеевку, Андреевку и, конечно, пытаются перейти через канал «Северский Донец – Донбасс» и отбросить наших военных. Враг проводит штурмы в районе Ивановского, а также «лезет в лоб» на Часов Яр и пытается его обходить с флангов. Поэтому в подавляющем большинстве зайдя в окрестности – западную часть микрорайона «Новый» и микрорайона «Канал» – враг пытается через российскую пропаганду показывать, что «захватывает» город. Но этому предшествует то, что они заходят как раз туда, где украинские военные уже не имеют возможности закрепиться, поскольку там все уничтожено. Поэтому враг и показывает это в своей пропагандистской машине, что они частично заходят в Часов Яр», – сказал он.

Как отметил спикер ОСГВ «Хортица», российская армия там использует не только пехотные подразделения, но и механизированную составляющую – танки, боевые бронированные машины.

«Ну, конечно же, враг каждый день пытается как авиационной компонентой, так и артиллерией наносить немалое количество ударов, в том числе по городу», – подчеркнул Волошин.

По предоставленным «Новостям Донбасса» данным, только за прошлую неделю на этом направлении войска России осуществили 7827 обстрелов. А на город Часов Яр и окрестности пришлось 2007 обстрелов из разных видов вооружения. Оккупанты провели 33 штурма на Часов Яр. Российская авиация сбросила 53 управляемые авиабомбы, в один из дней цифра достигала 14 в сутки. В среднем россияне за сутки проводят до восьми штурмов.

Поэтому, по словам Назара Волошина, с другого направления для усиления Часового Яра и его окрестностей были переброшены подразделения 24-й бригады.

«Ничего страшного нет. Это стандартная процедура, когда враг всеми силами и средствами пытается прорывать нашу оборону. Плюс есть подразделения, которые уже определенное время выполняют боевые задачи – у них есть и раненые, и потери. Поэтому для усиления наших подразделений или выведения их для отдыха, доукомплектации и переформатирования перебрасываются другие подразделения. И, в частности, было принято решение военным руководством усилить эти подразделения в гарнизоне «Часов Яр» как раз 24-й бригадой», – резюмировал спикер.

Напомним, что 24-я механизированная бригада ВСУ сообщила о переброске ее подразделений в район города Часов Яр Донецкой области. Бойцы 24-й ОМБр описали ситуацию в городе и вокруг него как «чрезвычайно тяжелую».