Под Часов Яр перебросили 24 бригаду по причине «крайне тяжелой ситуации»

К Часов Яру перебросили 25 бригаду: обстановка на этом участке чрезвычайно сложная. Фото: 24 ОМБр/Facebook

Подразделения 24 ОМБр имени короля Даниила передислоцированы для усиления обороны в район Часов Яра Донецкой области. В бригаде говорят, что ситуация в городе и вокруг него «чрезвычайно тяжелая». Об этом сообщает 24 ОМБр в Facebook.

В сообщении бригады говорится, что оккупанты постоянно устраивают массированные лобовые штурмы, а также пытаются обойти населенный пункт с севера и юга.

Кроме того, оккупанты жестко обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения.

«Воины 24 бригады массово уничтожают пехоту и технику агрессора, разрушая его планы, и заставляют платить огромную цену за каждый метр земли. К сожалению, у нас тоже есть потери. Вечная память и слава погибшим собратьям. Отомстим за каждого», — говорится в сообщении.

Напомним, город Часов Яр Донецкой области остается важной целью российских оккупантов, за этот населенный пункт идут ожесточенные бои. Недавно в сети появились кадры разрушенного города. Видео обнародовало подразделение «Черный лебедь» 225 Отдельного штурмового батальона.