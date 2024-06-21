Перекидання 24-ї ОМБр для оборони Часового Яру. У ЗСУ розповіли, чому ухвалили таке рішення

Спікер ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин. Фото: особиста сторінка Назара Волошина у фейсбуку

Сили оборони України контролюють ситуацію у Часовому Яру та біля нього. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

За його словами, там щодня точаться активні бойові дії.

«Противник продовжує знищувати місто Часів Яр та довколишні населені пункти – як з авіації, так з артилерії. Противник практично вже знищив місто», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».

Волошин заявив, що росіяни на цьому напрямку намагаються вирівняти лінію бойового зіткнення.

«Продовжують штурмувати Кліщіївку, Андріївку і, звісно, намагаються перейти через канал Сіверський Донець – Донбас та відкинути українських військових. Ворог проводить штурми біля Іванівського, а також «лізе в лоб» на Часів Яр і намагається його обходити з флангів. Тому в переважній більшості увійшовши на околиці – західну частину мікрорайону «Новий» та мікрорайону Канал, – ворог намагається через російську пропаганду показувати, що «захоплює» місто. Але цьому передує те, що вони заходять саме туди, де українські військові вже не мають змоги закріпитись, оскільки там все знищено. Тому ворог і показує це у своїй пропагандистській машині, що вони частково заходять до Часового Яру», – сказав Волошин.

Як зазначив речник ОСУВ «Хортиця», російська армія там використовує не лише піхотні підрозділи, а й механізовану складову – танки, бойові броньовані машини.

«Ну і, звісно ж, ворог щодня намагається як авіаційною компонентою, так і артилерією завдавати чималої кількості ударів, у тому числі по місту», – наголосив Волошин.

За наданою «Новинам Донбасу» інформацією, лише за минулий тиждень на цьому напрямку війська Росії здійснили 7827 обстрілів. А на місто Часів Яр та околиці припало 2007 обстрілів з різних видів озброєння. Окупанти провели 33 штурми Часового Яру. Російська авіація скинула 53 керовані авіабомби, а одного дня їх було 14. У середньому росіяни за добу здійснюють до восьми штурмів.

Тому, за словами Назара Волошина, з іншого напрямку для посилення Часового Яру та його околиць перекинули підрозділи 24-ї бригади.

«Нічого страшного немає. Це стандартна процедура, коли ворог усіма силами та засобами намагається проривати нашу оборону. Плюс є підрозділи, які вже певний час виконують бойові завдання – вони мають і поранених, і втрати. Тому для посилення наших підрозділів чи виведення їх для відпочинку, доукомплектації та переформатування перекидаються інші підрозділи. І, зокрема, ухвалено рішення військовим керівництвом посилити ці підрозділи в гарнізоні «Часів Яр» якраз 24-ю бригадою», – резюмував спікер.

Нагадаємо, що 24-та механізована бригада ЗСУ повідомила про перекидання її підрозділів до міста Часів Яр Донецької області. Бійці 24-го ОМБр описали ситуацію в місті та довкола нього як «надзвичайно важку».