Україна поступилася Румунії у першому матчі Євро-2024

Збірна України поступилася збірній Румунії у своєму першому матчі Чемпіонату Європи з футболу 2024 року. Поєдинок групи E у Мюнхені завершився з рахунком 3:0.
У команді Румунії голами відзначилися Ніколає Станчу (29 хвилина), Резван Марін (53'), Денис Дрегуш (57').
Romania win in style #EURO2024 | #ROUUKR pic.twitter.com/oK7dhkMDZq— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 17, 2024
В Україні трансляція матчу на сервісі Megogo перервалась у другому таймі.
Проблеми із показом почалися після третього пропущеного м'яча у ворота української збірної.
Другий матч групи E між збірними Бельгії та Словаччини розпочнеться сьогодні о 19:00.
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