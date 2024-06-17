Україна поступилася Румунії у першому матчі Євро-2024

Україна програла Румунії. Фото: UEFA

Збірна України поступилася збірній Румунії у своєму першому матчі Чемпіонату Європи з футболу 2024 року. Поєдинок групи E у Мюнхені завершився з рахунком 3:0.



У команді Румунії голами відзначилися Ніколає Станчу (29 хвилина), Резван Марін (53'), Денис Дрегуш (57').



В Україні трансляція матчу на сервісі Megogo перервалась у другому таймі.



Проблеми із показом почалися після третього пропущеного м'яча у ворота української збірної.

Другий матч групи E між збірними Бельгії та Словаччини розпочнеться сьогодні о 19:00.