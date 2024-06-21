Збірна України здобула першу перемогу на Євро-2024

Фото: УЄФА

Збірна України здобула перемогу над командою Словаччини у другому турі Чемпіонату Європи з футболу. Матч групи E у німецькому Дюсельдорфі завершився з рахунком 2:1 на користь підопічних Сергія Реброва.



На 17-й хвилині першим голом відзначився словак Іван Шранц (відео).



На 54-й хвилині Україна відновила паритет завдяки голу Миколи Шапаренка (відео).



Переможний гол в активі Романа Яремчука на 80 хвилині (відео).



У заключному турі групової стадії Україна зіграє з Бельгією 26 червня о 19:00.



Нагадаємо, Україна почала Євро-2024 проти Румунії з поразки 3:0.