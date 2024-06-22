ВС РФ усилили давление на Торецк и захватили поселок Шумы — DeepState

Цель россиян - оккупация Торецка. Фото: DeepState

Российская армия захватила поселок Шумы Донецкой области, который расположен в Торецкой территориальной громаде. Теперь у оккупационных войск появилась новый план — оккупация самого Торецка. Об этом передают военные аналитики украинского проекта DeepState.



Армия РФ заняла село Шумы, насосную станцию и отвал 1, также они были замечены у отвала 2, стрелковые бои в том районе не утихают.



«Россияне будут пытаться развить тактический успех, стянув дополнительные резервы в данный район. Их цель очевидна - занять Торецк», — говорится в сообщении.



Кроме того, по предварительным данным, последние дни район поселка Пивничное стал новой крайне горячей точкой. Достоверная причина провала обороны пока неизвестна. По состоянию на конец 21 июня российские оккупанты еще продвинулись вдоль улицы, которая параллельна железной дороге.



Ранее мы писали, что Силы обороны Украины отбросили российские войска вблизи села Александрополь Донецкой области.