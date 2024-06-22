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ЗС РФ посилили тиск на Торецьк і захопили селище Шуми — DeepState

22 червня 2024, 10:29

ЗС РФ посилили тиск на Торецьк і захопили селище Шуми — DeepState

Мета росіян – окупація Торецька. Фото: DeepState Мета росіян – окупація Торецька. Фото: DeepState

Російська армія захопила селище Шуми Донецької області, яке розташоване в Торецькій територіальній громаді. Тепер в окупаційних військ є новий план — окупація Торецька. Про це повідомляють військові аналітики українського проєкту DeepState.

Армія РФ зайняла село Шуми, насосну станцію та відвал 1, також росіяни були помічені біля відвалу 2. Стрілецькі бої у тому районі не вщухають.

«Росіяни намагатимуться розвинути тактичний успіх, стягнувши додаткові резерви у цей район. Їхня мета очевидна — зайняти Торецьк», — йдеться у повідомленні.

Крім того, за попередньою інформацією, останніми днями район селища Північне став новою вкрай гарячою точкою. Причина провалу оборони наразі невідома. Станом на 21 червня російські окупанти ще просунулися вздовж вулиці, що паралельна залізниці.

Раніше ми писали, що Сили оборони України відкинули російські війська поблизу села Олександропіль на Донеччині.

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