Три района Донетчины подверглись обстрелам со стороны армии РФ

Россияне атаковали Донецкую область. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки российские оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Под удар попали три района региона, в результате этого десятки поврежденных жилых домов и административных зданий. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Покровский район. В Селидово 2 человека погибли и 3 ранены, повреждены 5 пятиэтажек, 6 частных домов и автомобиль. В Курахово поврежден частный дом. В Прогрессе Гродовской громады повреждены 8 домов.





Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны Торское, Терны, Ямполовка и Заречное. Под огнем окраины Константиновской громады.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 15 частных домов и 4 многоэтажки. Многочисленным обстрелам подверглась Торецкая громада: в Торецке 2 человека погибли и 1 ранен, повреждены 13 домов, админздание и инфраструктурный объект; в Дружбе 1 человек погиб и 1 ранен; в Пивничном 1 человек ранен, повреждены 3 дома; в Нью-Йорке 1 человек ранен и поврежден дом. Еще 1 дом поврежден в Северске.



Ранее мы писали, что 22 июня оккупационные войска РФ массированно атаковали Украину с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе.