Три райони Донеччини зазнали обстрілів з боку армії РФ

Росіяни атакували Донецьку область. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Під удар потрапили три райони регіону, в результаті цього десятки пошкоджених житлових будинків та адміністративних будівель. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Покровський район. У Селидовому 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль. У Кураховому пошкоджено приватний будинок. У Прогресі Гродівської громади пошкоджено 8 будинків.





Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни, Ямполівка і Зарічне. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 15 приватних будинків і 4 багатоповерхівки. Численних обстрілів зазнала Торецька громада: у Торецьку 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 13 будинків, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт; у Дружбі 1 людина загинула і 1 поранена; у Північному 1 людина поранена, пошкоджено 3 будинки; у Нью-Йорку 1 людина поранена і пошкоджено будинок. Ще 1 будинок пошкоджено у Сіверську.



Раніше ми писали, що 22 червня окупаційні війська РФ масовано атакували Україну за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе.