РФ ночью нанесла по Украине комбинированный удар: почти все цели сбили

Сегодня, 22 июня, оккупационные войска РФ массированно атаковали Украину с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал о работе противовоздушной обороны.



«В ночь на 22 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа «Shahed», — отметил он.





По уточненной информации, российская армия всего применила 16 ракет разных типов и 13 ударных БпЛА, в частности:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская обл. – РФ.);

2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из аннексированного Крыма);

4 крылатых ракет «Калибр» (из акватории Черного моря);

13 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» (район пусков – Приморско-Ахтарск – РФ, Балаклава – Крым).

Олещук заявил, что силы ПВО сбили 25 российских целей:

7 крылатых ракет Х-101/Х-555;

4 крылатых ракеты «Калибр»;

1 крылатую ракету «Искандер-К»;

13 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136».

Напомним, что 21 июня силы ПВО сбили 4 российские ракеты.