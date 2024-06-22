РФ ночью нанесла по Украине комбинированный удар: почти все цели сбили

Сегодня, 22 июня, оккупационные войска РФ массированно атаковали Украину с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал о работе противовоздушной обороны.
«В ночь на 22 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа «Shahed», — отметил он.
По уточненной информации, российская армия всего применила 16 ракет разных типов и 13 ударных БпЛА, в частности:
Олещук заявил, что силы ПВО сбили 25 российских целей:
Напомним, что 21 июня силы ПВО сбили 4 российские ракеты.
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