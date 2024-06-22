В Мариуполе гремели взрывы, повреждена база россиян — техника и ПВО

В оккупированном Мариуполе сегодня, 22 июня, гремели взрывы, над городом виднелся густой черный дым. Позже стало известно о поврежденной базе россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.
В ведомстве утром сообщили, что в захваченном городе слышны взрывы.
В свою очередь, оккупанты заявили о баллистике в направлении города и работе ПВО, а также о взрывах в Приморском районе города.
Вскоре в горсовете написали, что в результате сегодняшних обстрелов, было попадание в базирование оккупантов. Повреждено до 5 единиц техники и ПВО.
Кроме того, есть информация о двух «прилетах», в частности, по полигону возле поселка Старый Крым и по базе захватчиков возле военкомата в поселке Никольское.
Ранее мы писали, что 22 июня во временно захваченном Россией Донецке местные жители жалуются на взрывы. Можно увидеть огромный столб черного дыма.
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