Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Мариуполе гремели взрывы, повреждена база россиян — техника и ПВО

22 июня 2024, 14:59

В Мариуполе гремели взрывы, повреждена база россиян — техника и ПВО

В оккупированном Мариуполе сегодня, 22 июня, гремели взрывы, над городом виднелся густой черный дым. Позже стало известно о поврежденной базе россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

В ведомстве утром сообщили, что в захваченном городе слышны взрывы.

В свою очередь, оккупанты заявили о баллистике в направлении города и работе ПВО, а также о взрывах в Приморском районе города.

Вскоре в горсовете написали, что в результате сегодняшних обстрелов, было попадание в базирование оккупантов. Повреждено до 5 единиц техники и ПВО.



Кроме того, есть информация о двух «прилетах», в частности, по полигону возле поселка Старый Крым и по базе захватчиков возле военкомата в поселке Никольское.

Ранее мы писали, что 22 июня во временно захваченном Россией Донецке местные жители жалуются на взрывы. Можно увидеть огромный столб черного дыма. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:59
В Мариуполе гремели взрывы, повреждена база россиян — техника и ПВО
11:25
Новая методичка Кремля: в «ЛНР» на войну против Украины будут вербовать подозреваемых
10:55
В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы
00:46
Главное за день: Армия РФ штурмует Часов Яр. Атака на Селидово
23:43
Пожизненный срок за смерть Моторолы, Россия позвала на ЗАЭС «удобных» журналистов — дайджест из оккупации ►
22:00
В Первомайске боеприпасы взорвались в машине российских военных
21:30
«ДНР» перечислила города, где будет строить дома
18:11
В оккупированном Первомайске частично обрушилась стена дома — «ЛНР» заявила об обстреле
11:18
В Мариуполе оккупанты приняли «порядок», по которому смогут «отжимать» землю у жителей
09:58
За прошедшие сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области, есть погибшие и раненые
08:58
В Минобороны РФ сегодня заявили об уничтожении более сотни беспилотников
07:59
Под Часов Яр перебросили 24 бригаду по причине «крайне тяжелой ситуации»
23:28
Главное за день: КАБ-500 по Константиновке. В РФ третьи сутки горит нефтебаза
17:23
В Северодонецке оккупационные власти проверяют пустые квартиры, чтобы их «отжимать» и заселять военных РФ
14:50
В оккупированном Мариуполе работала ПВО
12:49
В Крыму на мысе Чауда прогремели взрывы: у россиян сдетонировал боекомплект, возможно есть раненые
12:24
Мужчина в Донецке подорвался на противопехотной мине
23:55
Главное за день: РФ приближается к Торецку. Удары по энергосистеме
23:50
В Мариуполе оккупанты демонтировали памятник жертвам обстрела микрорайона «Восточный»
20:52
В оккупированном Донецке ни один из 120 водоемов не пригоден для купания
все новости
14:59
В Мариуполе гремели взрывы, повреждена база россиян — техника и ПВО
14:33
Три района Донетчины подверглись обстрелам со стороны армии РФ
13:01
В Белгородской области РФ пострадал мужчина из-за атаки БПЛА
12:00
В Украине вводят более жесткие ограничения света
11:25
Новая методичка Кремля: в «ЛНР» на войну против Украины будут вербовать подозреваемых
10:55
В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы
10:35
ВС РФ усилили давление на Торецк и захватили поселок Шумы — DeepState
09:57
Оккупанты ударили по Прикарпатью: вспыхнул пожар
09:40
Более 1000 солдат и 8 танков: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ
09:18
В результате обстрелов за сутки пять человек погибли и 7 пострадали на Донетчине
08:36
РФ ночью нанесла по Украине комбинированный удар: почти все цели сбили
00:46
Главное за день: Армия РФ штурмует Часов Яр. Атака на Селидово
23:43
Пожизненный срок за смерть Моторолы, Россия позвала на ЗАЭС «удобных» журналистов — дайджест из оккупации ►
22:00
В Первомайске боеприпасы взорвались в машине российских военных
21:30
«ДНР» перечислила города, где будет строить дома
20:30
Вечером в субботу графики отключения света будут жестче
18:34
Под российским Ейском ночью ракета попала в казарму, ранены военные — СМИ
18:25
В Ростове горит склад МВД
18:11
В оккупированном Первомайске частично обрушилась стена дома — «ЛНР» заявила об обстреле
17:54
Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2024
все новости
ВИДЕО
В Донецке взрывы. Фото: скрин с видео В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы
22 июня, 10:55
Пожизненный срок за смерть Моторолы, Россия позвала на ЗАЭС «удобных» журналистов — дайджест из оккупации ► Пожизненный срок за смерть Моторолы, Россия позвала на ЗАЭС «удобных» журналистов — дайджест из оккупации ►
21 июня, 23:43
В Первомайске боеприпасы взорвались в машине российских военных В Первомайске боеприпасы взорвались в машине российских военных
21 июня, 22:00
Фото: УЕФА Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2024
21 июня, 17:54
В Буче Киевской области неизвестный мужчина взорвал гранату в чужом автомобиле за отказ подвести его к белорусской границе. Фото: Национальная полиция В Буче неизвестный взорвал гранату в чужом авто за отказ подвезти к белорусской границе
21 июня, 14:38
Так выглядит немецкая САУ PzH 2000. Фото: Wikipedia Украинские военные уничтожают цели в Белгородской области с помощью немецких САУ — BILD
21 июня, 12:32
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор