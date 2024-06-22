У Маріуполі лунали вибухи: пошкоджена база росіян, техніка та ППО

В окупованому Маріуполі сьогодні, 22 червня, лунали вибухи, над містом виднівся густий чорний дим. Згодом стало відомо про пошкоджену базу росіян. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



У відомстві вранці повідомили, що у захопленому місті чути вибухи.

Своєю чергою окупанти заявили про балістику у напрямку міста та роботу ППО, а також про вибухи у Приморському районі міста.



Згодом у міськраді повідомили, що внаслідок сьогоднішніх обстрілів поцілили у базування окупантів. Пошкоджені до 5 одиниць техніки та ППО.





Крім того, є інформація ще про два «прильоти», зокрема, на полігон біля селища Старий Крим та на базу загарбників біля військкомату у селищі Нікольське.



Раніше ми писали, що 22 червня у тимчасово захопленому Росією Донецьку місцеві жителі скаржаться на вибухи. Можна побачити величезний стовп чорного диму.