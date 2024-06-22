В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы

В Донецке взрывы. Фото: скрин с видео

Сегодня утром, 22 июня, во временно захваченном Россией Донецке местные жители жалуются на взрывы. Можно увидеть огромный столб черного дыма. Об этом написал глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



«В Донецке снова шумно! Не покидайте укрытий, обстрелы могут повториться!», — написал он.



В Telegram-канале публикуют кадры с Донецка, отмечая, что осколками от сбитой ракеты поврежден автомобиль. Есть информация о «прилете» в Петровском районе.



Пока неизвестно, что именно произошло. Оккупационная администрация города также не комментирует.



Ранее мы писали, что в оккупированном Первомайске Луганской области частично обрушилась стена жилого многоэтажного дома. В группировке «ЛНР» заявили, что это последствия обстрела.