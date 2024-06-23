Силы ПВО ночью сбили две крылатые ракеты «Калибр»

Российские оккупанты ударили по Украине ракетами, на этот раз, применив «Калибр». Две из них были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.



«Ночью 23 июня 2024 года враг атаковал тремя крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» из акватории Азовского моря», — отметил он.





По словам Олещука, силы ПВО сбили две ракеты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в Киевской области.



Ранее мы писали, что в оккупированном Мариуполе 22 июня гремели взрывы, над городом виднелся густой черный дым. Позже стало известно о поврежденной базе россиян.