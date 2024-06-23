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Сили ППО вночі збили дві крилаті ракети «Калібр»

23 червня 2024, 09:30

Сили ППО вночі збили дві крилаті ракети «Калібр»

Російські окупанти вдарили по Україні ракетами, цього разу застосувавши «Калібр». Дві з них були збиті силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Вночі 23 червня 2024 року ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» з акваторії Азовського моря», — зазначив він.



За словами Олещука, сили ППО збили дві ракети зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області.

Раніше ми писали, що в окупованому Маріуполі 22 червня лунали вибухи, над містом виднівся густий чорний дим. Пізніше стало відомо про пошкоджену базу росіян.

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