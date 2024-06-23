Два человека погибли и четверо пострадали из-за атак россиян на Донетчине

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 23 июня, обстреливала населенные пункты Донецкой области. В результате атак двое людей погибли, также известно о 4 пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 22 июня россияне убили 2 жителей Донетчины — в Торецке», — написал он.



Кроме того, по словам Филашкина, еще 4 человека в области получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2015 людей, получили ранения — 5069. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что оккупанты 23 июня ударили по Украине ракетами, на этот раз, применив «Калибр». Две из них были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ.