Двоє людей загинули і четверо постраждали через атаки росіян на Донеччині

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ минулої доби, 23 червня, обстрілювала населені пункти Донецької області. Внаслідок атак двоє людей загинули, також відомо про 4 постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 22 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини — в Торецьку», — написав він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 4 особи в області отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2015 людей, отримали поранення — 5069. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що окупанти 23 червня вдарили по Україні ракетами, цього разу застосувавши «Калібр». Дві з них були збиті силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ.