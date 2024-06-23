За сутки три района Донетчины попали под обстрел оккупантов

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Под удар попали три района региона, в результате есть жертвы, также повреждены десятки домов и зданий. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Ситуация в регионе следующая:



Покровский район. Кураховская ТГ подверглась 8 обстрелам: в Горняке повреждены 3 частных дома и 3 многоэтажки, в Кураховке повреждены 3 частных дома. В Селидово повреждено 5 домов. В Волчьем Гродовской ТГ разрушен дом.





Краматорский район. Вечером россияне ударили ракетой по Приволью Краматорской громады - без жертв. В Константиновке управляемой авиабомбой повреждены 13 домов, 2 хозяйственные постройки и 5 инфраструктурных объектов. Под огнем окраины Николаевской громады.





Бахмутский район. В Торецке 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 17 домов, 3 инфраструктурных объекта и админздание. Также в громаде ранен человек и повреждено админздание в Пивничном; повреждено 10 частных домов в Петровке. В Северске 1 дом разрушен и 1 поврежден, в Дроновке ранен человек.



Ранее мы писали, что оккупанты ударили по Украине ракетами, на этот раз, применив «Калибр». Две из них были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ.