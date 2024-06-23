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За добу три райони Донеччини потрапили під обстріл окупантів

23 червня 2024, 10:55

За добу три райони Донеччини потрапили під обстріл окупантів

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Під удар потрапили три райони регіону – є жертви, також пошкоджені десятки будинків та будівель. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Ситуація у регіоні така:

Покровський район. Курахівська ТГ зазнала 8 обстрілів: у Гірнику пошкоджені 3 приватні будинки і 3 багатоповерхівки, у Курахівці пошкоджені 3 приватні будинки. У Селидовому пошкоджені 5 будинків. У Вовчому Гродівської ТГ зруйнований будинок.



Краматорський район. Ввечері росіяни атакували ракетою  Привілля Краматорської громади — без жертв. У Костянтинівці керованою авіабомбою пошкоджені 13 будинків, 2 господарчі споруди і 5 інфраструктурних об'єктів. Під вогнем околиці Миколаївської громади.



Бахмутський район. У Торецьку 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджені 17 будинків, 3 інфраструктурні об'єкти та адмінбудівля. Також у громаді поранено людину і пошкоджено адмінбудівлю у Північному; пошкоджені 10 приватних будинків у Петрівці. У Сіверську 1 будинок зруйнований і 1 пошкоджений, у Дронівці поранено людину.

Раніше ми писали, що окупанти вдарили по Україні ракетами типу «Калібр». Дві з них збиті силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ.

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