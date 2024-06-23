На Бахмутском направлении пограничники уничтожили несколько единиц техники армии РФ

Пограничники деактивировали технику РФ. Фото: скрин с видео

Украинские военнослужащие с помощью FPV-дронов ликвидировали пять единиц российской техники и вооружения. Это произошло на Бахмутском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.



«На Бахмутском направлении операторы дронов бригады «Помста» уничтожили две 122-мм гаубицы Д-30, наблюдательный комплекс оккупантов, «буханку» и багги», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что потери армии РФ за минувшие сутки в Украине составили 1270 российских оккупантов ранеными и убитыми. Кроме того, Силы обороны ликвидировали огромное количество военной техники, в частности, 10 танков и 61 артсистему.