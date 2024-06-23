На Бахмутському напрямку прикордонники знищили кілька одиниць техніки армії РФ

Українські військовослужбовці за допомогою FPV-дронів ліквідували п'ять одиниць російської техніки та озброєння. Це сталося на Бахмутському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.
«На Бахмутському напрямку оператори дронів бригади «Помста» знищили дві 122-мм гаубиці Д-30, наглядовий комплекс окупантів, «буханку» та баггі», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що втрати армії РФ за минулу добу в Україні становили 1270 російських окупантів пораненими та вбитими. Крім того, Сили оборони ліквідували величезну кількість військової техніки, зокрема 10 танків та 61 артсистему.
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