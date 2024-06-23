Более 1200 военных и 10 танков: в Генштабе сообщили о потерях армии РФ в Украине

Потери армии РФ за минувшие сутки в Украине составили 1270 российских оккупантов ранеными и убитыми. Кроме того, Силы обороны ликвидировали огромное количество военной техники, в частности, 10 танков и 61 артсистему. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.24 ориентировочно составили:
Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла около 534 360 военных.
Ранее мы писали, что оккупанты ударили по Украине ракетами, на этот раз, применив «Калибр». Две из них были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ.
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