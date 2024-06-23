Более 1200 военных и 10 танков: в Генштабе сообщили о потерях армии РФ в Украине

Потери армии РФ за минувшие сутки в Украине составили 1270 российских оккупантов ранеными и убитыми. Кроме того, Силы обороны ликвидировали огромное количество военной техники, в частности, 10 танков и 61 артсистему. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.24 ориентировочно составили:

личного состава - 534 360 (+1270) человек ликвидировано;

танков - 8019 (+10) ед.;

боевых бронированных машин - 15 398 (+15) ед.;

артиллерийских систем - 14 195 (+61) ед.;

РСЗО - 1108 (+2) ед.;

средства ПВО - 863 (+2) ед.;

самолетов - 359 ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 355 (+50) ед.;

крылатых ракет - 2321 (+13) ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 19 248 (+44) ед.;

специальной техники - 2377 (+8) ед.

Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла около 534 360 военных.



Ранее мы писали, что оккупанты ударили по Украине ракетами, на этот раз, применив «Калибр». Две из них были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ.