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Более 1200 военных и 10 танков: в Генштабе сообщили о потерях армии РФ в Украине

23 июня 2024, 10:38

Более 1200 военных и 10 танков: в Генштабе сообщили о потерях армии РФ в Украине

Потери армии РФ за минувшие сутки в Украине составили 1270 российских оккупантов ранеными и убитыми. Кроме того, Силы обороны ликвидировали огромное количество военной техники, в частности, 10 танков и 61 артсистему. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 534 360 (+1270) человек ликвидировано;
  • танков - 8019 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин - 15 398 (+15) ед.;
  • артиллерийских систем - 14 195 (+61) ед.;
  • РСЗО - 1108 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 863 (+2) ед.;
  • самолетов - 359 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 355 (+50) ед.;
  • крылатых ракет - 2321 (+13) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19 248 (+44) ед.;
  • специальной техники - 2377 (+8) ед.

Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла около 534 360 военных.

Ранее мы писали, что оккупанты ударили по Украине ракетами, на этот раз, применив «Калибр». Две из них были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ.

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