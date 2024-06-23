В Украине 24 июня будут действовать графики отключения света весь день

Завтра, 24 июня, в Украине будут действовать графики отключений электроэнергии весь день. Это касается всех регионов. Об это сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



«Все облэнерго будут применять графики почасовых отключений в течение суток с 00:00 до 24:00», - говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что с 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причиной этому является увеличение потребления электроэнергии в начале рабочей недели, а также сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак российских оккупантов.



Ранее мы писали, что оккупанты ударили по Украине ракетами, на этот раз, применив «Калибр». Две из них были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ.