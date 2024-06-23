В Україні 24 червня діятимуть графіки відключення світла весь день

Завтра, 24 червня, в Україні діятимуть графіки відключень електроенергії увесь день. Це стосується всіх регіонів. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



«Всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом доби з 00:00 до 24:00», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що з 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причиною є збільшення споживання електроенергії на початку робочого тижня, а також складна ситуація в енергосистемі після масованих атак російських окупантів.



Раніше ми писали, що окупанти вдарили по Україні ракетами типу «Калібр». Дві з них збиті силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ.