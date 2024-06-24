Германия предоставила украинским пограничникам 41 грузовик

Германия передала Украине 41 грузовик. Фото: ГПСУ

Германия продолжает помогать Украине, в частности, недавно стало известно, что страна передала украинским пограничникам 41 грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.



В ведомстве отметили, что Германия усилила боеспособность пограничных отрядов бригадного типа, предоставив сорок одно крупногабаритное транспортное средство, а именно — грузовики Mercedes Arocs.



Как отмечается, именно благодаря этим грузовикам будет улучшена логистика на фронте.



«Я и вся Государственная пограничная служба искренне благодарны Федеральному правительству Германии, Министерству иностранных дел Германии в лице министра Анналены Бербок, за эту инициативу и реальную поддержку Украины и пограничной службы», — заявил генерал-лейтенант Сергей Дейнеко.



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