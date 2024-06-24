Німеччина надала українським прикордонникам 41 вантажівку

Німеччина передала Україні 41 вантажівку. Фото: ДПСУ

Німеччина продовжує допомагати Україні, зокрема, нещодавно стало відомо, що країна передала українським прикордонникам 41 вантажівку. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.



У відомстві зазначили, що Німеччина посилила боєздатність прикордонних загонів бригадного типу, надавши сорок один великогабаритний транспортний засіб, а саме — вантажівки Mercedes Arocs.



Як зазначається, саме завдяки цим вантажівкам буде покращено логістику на фронті.



«Я і вся Державна прикордонна служба щиро вдячні Федеральному уряду Німеччини, Міністерству закордонних справ Німеччини в особі міністра Анналени Бербок за цю ініціативу та реальну підтримку України та прикордонної служби», — заявив генерал-лейтенант Сергій Дейнеко.



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