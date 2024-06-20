Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot

Румыния подарит Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом говорится на сайте президента Румынии со ссылкой на решение заседания Высшего совета обороны страны.
Это решение связано со значительным ухудшением ситуации в Украине в результате постоянных и массированных нападений России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, особенно на энергетический сектор, а также региональными последствиями этой ситуации, влияющими, в том числе, на безопасность Румынии.
Напомним, что война в Украине привела к революции на мировом рынке оружия.
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