Ракетный удар по военному полигону в Краснодарском крае РФ 21 июня: уничтожено более 100 беспилотников

21 июня был нанесен удар по военному полигону 726-го учебного центра ПВО – воинская часть 33859 – в городе Ейск в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Досье Шпиона» со ссылкой на источник.
Учебный центр занимается обучением и подготовкой российских военнослужащих для использования БПЛА различных видов.
Удар нанесен двумя крылатыми ракетами неустановленного типа – вероятно, Р-360 «Нептун».
Сообщается о гибели инструкторов и технического персонала из города Елабуга в российском Татарстане. Это сотрудники завода, который занимается производством и обслуживанием аналога иранских дронов-камикадзе Shahed-136 – «Герань-2».
В общей сложности уничтожено:
По данным канала, о потерях среди российских военнослужащих информация отсутствует.
Ранее Telegram-канал ASTRA сообщал, что в ночь на 21 июня в Краснодарском крае РФ неустановленная ракета попала в казарму воинской части 33859. Рядом находится полигон Воронцовский. Здание казармы повреждено, ранены 9 российских военнослужащих.
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