Ракетный удар по военному полигону в Краснодарском крае РФ 21 июня: уничтожено более 100 беспилотников

21 июня был нанесен удар по военному полигону 726-го учебного центра ПВО – воинская часть 33859 – в городе Ейск в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Досье Шпиона» со ссылкой на источник.

Учебный центр занимается обучением и подготовкой российских военнослужащих для использования БПЛА различных видов.

Удар нанесен двумя крылатыми ракетами неустановленного типа – вероятно, Р-360 «Нептун».

Сообщается о гибели инструкторов и технического персонала из города Елабуга в российском Татарстане. Это сотрудники завода, который занимается производством и обслуживанием аналога иранских дронов-камикадзе Shahed-136 – «Герань-2».

В общей сложности уничтожено:

дроны-камикадзе Shahed-136/«Герань-2» – 20 единиц;

ударные БПЛА «Ланцет» – 50 единиц;

разведывательные беспилотники ZALA – 40 единиц.

По данным канала, о потерях среди российских военнослужащих информация отсутствует.

Ранее Telegram-канал ASTRA сообщал, что в ночь на 21 июня в Краснодарском крае РФ неустановленная ракета попала в казарму воинской части 33859. Рядом находится полигон Воронцовский. Здание казармы повреждено, ранены 9 российских военнослужащих.