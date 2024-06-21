Под российским Ейском ночью ракета попала в казарму, ранены военные — СМИ

В ночь на 21 июня в селе Воронцовка в Краснодарском крае РФ неустановленная ракета попала в казарму в/ч 33859. Рядом находится полигон Воронцовский. Здание казармы повреждено, ранены 9 российских военнослужащих. Об этом сообщает издание ASTRA, ссылаясь на источники в экстренных службах региона.

Ни местные власти, ни Минобороны о ракетной атаке на войсковую часть ПВО не сообщили, отмечает издание. Всего, по данным Минобороны, силы ПВО в Краснодарском крае отразили сегодня ночью атаку 43 беспилотников.

В Ростове (РФ) днем 21 июня зафиксирован масштабный пожар на базе хранения ресурсов снабжения МВД.