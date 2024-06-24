Ракетний удар по військовому полігону в Краснодарському краї РФ 21 червня: знищено понад 100 безпілотників

21 червня було завдано удару по військовому полігону 726-го навчального центру ППО – військова частина 33859 – у місті Єйськ у Краснодарському краї РФ. Про це повідомив Telegram-канал «Досьє Шпигуна» з посиланням на джерело.

Навчальний центр займається навчанням та підготовкою російських військовослужбовців для використання БПЛА різних видів.

Удару завдано двома крилатими ракетами невстановленого типу – ймовірно, Р-360 «Нептун».

Повідомляється про загибель інструкторів та технічного персоналу з міста Єлабуга у російському Татарстані. Це співробітники заводу, який займається виробництвом та обслуговуванням аналога іранських дронів-камікадзе Shahed-136 – «Герань-2».

Загалом знищено:

дрони-камікадзе Shahed-136/«Герань-2» – 20 одиниць;

ударні БПЛА «Ланцет» – 50 одиниць;

розвідувальні безпілотники ZALA – 40 одиниць.

За даними каналу, про втрати серед російських військовослужбовців немає інформації.

Раніше Telegram-канал ASTRA повідомляв, що в ніч проти 21 червня в Краснодарському краї РФ невстановлена ракета влучила в казарму військової частини 33859. Поруч знаходиться полігон Воронцовський. Будівлю казарми пошкоджено, поранено 9 російських військовослужбовців.