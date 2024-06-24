Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Ракетний удар по військовому полігону в Краснодарському краї РФ 21 червня: знищено понад 100 безпілотників

24 червня 2024, 16:27

Ракетний удар по військовому полігону в Краснодарському краї РФ 21 червня: знищено понад 100 безпілотників

21 червня було завдано удару по військовому полігону 726-го навчального центру ППО – військова частина 33859 – у місті Єйськ у Краснодарському краї РФ. Про це повідомив Telegram-канал «Досьє Шпигуна» з посиланням на джерело.

Навчальний центр займається навчанням та підготовкою російських військовослужбовців для використання БПЛА різних видів.

Удару завдано двома крилатими ракетами невстановленого типу – ймовірно, Р-360 «Нептун».

Повідомляється про загибель інструкторів та технічного персоналу з міста Єлабуга у російському Татарстані. Це співробітники заводу, який займається виробництвом та обслуговуванням аналога іранських дронів-камікадзе Shahed-136 – «Герань-2».

Загалом знищено:

  • дрони-камікадзе Shahed-136/«Герань-2» – 20 одиниць;
  • ударні БПЛА «Ланцет» – 50 одиниць;
  • розвідувальні безпілотники ZALA – 40 одиниць.

За даними каналу, про втрати серед російських військовослужбовців немає інформації.

Раніше Telegram-канал ASTRA повідомляв, що в ніч проти 21 червня в Краснодарському краї РФ невстановлена ракета влучила в казарму військової частини 33859. Поруч знаходиться полігон Воронцовський. Будівлю казарми пошкоджено, поранено 9 російських військовослужбовців.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Єйськ
Організації
Армія РФ
Інше
Війна ракетний удар безпілотники Ланцет Shahed полігон ZALA

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:58
Через удари по Дружківці поранено двох людей, у місті немає води
13:42
Окупований Донецьк залишився частково без світла
12:58
Сьогодні опівдні у Дружківці пролунали два вибухи
12:22
ЗСУ вдарили по військовій базі в анексованому Криму
10:10
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
07:46
Українські військові спростували повідомлення про повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Донеччині
23:31
Головне за день: Жертви обстрілів у Харкові та Київській області. Атака на Севастополь
15:59
У Севастополі лунали вибухи: відомо про трьох загиблих, близько сотні постраждалих
14:50
Жителі окупованої Луганщини зможуть допомогти Силам оборони: в «Азові» розповіли подробиці
23:34
Головне за день: РФ скинула на Харків чотири бомби. Вибухи у Маріуполі
18:56
Вилучати квартири в «ДНР» не будуть? Пушилін підписав новий «наказ»: про що мова
15:50
Внаслідок обстрілу Донецька загинули троє чоловіків
15:01
У Маріуполі лунали вибухи: пошкоджена база росіян, техніка та ППО
11:25
Нова методичка Кремля: у «ЛНР» на війну проти України вербуватимуть підозрюваних
10:55
В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи
00:46
Головне за день: Армія РФ штурмує Часів Яр. Атака на Селидове
23:43
Довічний термін за смерть «Мотороли» Росія покликала на ЗАЕС «зручних» журналістів — дайджест з окупації ►
22:00
У Первомайську боєприпаси вибухнули у машині російських військових
21:30
У «ДНР» назвали міста, де зводитимуть будинки
18:11
В окупованому Первомайську частково обрушилася стіна будинку: «ЛНР» заявила про обстріл
усі новини
16:27
Ракетний удар по військовому полігону в Краснодарському краї РФ 21 червня: знищено понад 100 безпілотників
16:25
На фронті військові бригади «Помста» знищили 21 оккупанта, ще 2 — взяли в полон
15:32
Курахово потрапило під обстріл окупантів: одна людина загинула, ще одна — постраждала
15:14
РФ скинула на Селидове 2 авіабомби: постраждали 6 людей, серед них діти
14:58
Через удари по Дружківці поранено двох людей, у місті немає води
14:14
Війська РФ завдали подвійного удару по Покровську: є загиблі та багато поранених
13:42
Окупований Донецьк залишився частково без світла
13:13
«Білі янголи» евакуювали з Красногорівки постраждалих пенсіонерів
12:58
Сьогодні опівдні у Дружківці пролунали два вибухи
12:38
РФ вранці вдарила по Торецьку: є жертва та постраждалий
12:22
ЗСУ вдарили по військовій базі в анексованому Криму
11:36
Німеччина надала українським прикордонникам 41 вантажівку
11:34
Кабмін дозволив бронювати військовозобов'язаних, які займаються гуманітарним розмінуванням
10:59
Сили ППО вранці знищили одну крилату ракету над Одеською областю
10:52
Українські військові вперше використали HIMARS в атаці на Курську область РФ: пошкоджена будівля ФСБ
10:40
Внаслідок російських обстрілів Донецької області постраждали 12 людей та 85 цивільних об'єктів
10:20
Маршрутка та фура зіткнулися у Кривому Розі: понад 20 людей постраждали
10:10
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
09:43
Внаслідок атак росіян по Донеччині десятки пошкоджених будинків
09:15
В Одесі пролунали вибухи: армія РФ завдала удару балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі
усі новини
ВІДЕО
Росіяни атакували Селидове. Фото: Селидівська МВА РФ скинула на Селидове 2 авіабомби: постраждали 6 людей, серед них діти
24 червня, 15:14
Поліція евакуювала мешканців Красногорівки. Фото: поліція «Білі янголи» евакуювали з Красногорівки постраждалих пенсіонерів
24 червня, 13:13
ЗСУ завдали ракетного удару по військовій базі в Криму. Фото: телеграм-канал «Кіберборошно» ЗСУ вдарили по військовій базі в анексованому Криму
24 червня, 12:22
Німеччина передала Україні 41 вантажівку. Фото: ДПСУ Німеччина надала українським прикордонникам 41 вантажівку
24 червня, 11:36
У Севастополі вибухи. Фото: скрін з відео У Севастополі лунали вибухи: відомо про трьох загиблих, близько сотні постраждалих
23 червня, 15:59
Прикордонники деактивували техніку РФ. Фото: скрін з відео На Бахмутському напрямку прикордонники знищили кілька одиниць техніки армії РФ
23 червня, 11:59

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір