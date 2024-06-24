В Подмосковье горит крупный НИИ, один из флагманов электронной промышленности РФ: люди выпрыгивают из окон

В России пожар охватил крупный НИИ. Фото: Baza

В Подмосковном Фрязино горит здание научно-исследовательского института Платан. НИИ занимается в том числе разработкой электронно-лучевых приборов и полупроводниковых лазеров, а также жидкокристаллических экранов. Об этом сообщает российское издание Baza.

Отмечается, что внутри горящего здания НИИ Платан находятся люди.

«По предварительной информации, пожар начался на 5-6 этажах, в кабинетах корпуса планировки и проектирования», — пишет Baza.

Заблокированных в горящем здании НИИ Платан пытаются вытащить с помощью пожарной лестницы.

По данным «Базы», как минимум один человек пострадал — надышался дымом — однако точное число пострадавших пока неизвестно. Спасатели не могут добраться до заблокированных людей, пожарные готовят автолестницу. Локализовать пожар пока не удается — огонь уходит по перекрытиям.

По предварительным данным МЧС, всего в здании заблокированы 9 человек. Спасательная операция продолжается — в здании горят три этажа, с 5-го по 8-й.

Позже издание сообщило о взрыве в здании НИИ Платан.

Здание полностью в дыму, горит уже та часть, где до этого находились люди. Площадь пожара — 3500 квадратных метров.

Один из заблокированных не смог больше находиться в задымленном помещении и выпрыгнул с восьмого этажа. По последним данным, как минимум два человека погибли в пожаре. Горят уже все этажи, есть угроза обрушения крыши. Площадь пожара — 4000 квадратных метров.