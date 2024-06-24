У Підмосков'ї палає великий НДІ – один із флагманів електронної промисловості РФ: люди вистрибують із вікон

У Підмосковному Фрязіно горить будинок науково-дослідного інституту «Платан». НДІ займається, зокрема, розробкою електронно-променевих приладів та напівпровідникових лазерів, а також рідкокристалічних екранів. Про це повідомляє видання Baza.
Зазначається, що всередині будівлі НДІ «Платан» перебувають люди.
«За попередньою інформацією, пожежа почалася на 5-6 поверхах, у кабінетах корпусу планування та проєктування», — пише Baza.
Заблокованих в охопленій вогнем будівлі НДІ «Платан» намагаються врятувати за допомогою пожежних сходів.
За інформацією «Бази», щонайменше одна людина постраждала — надихалася димом, — однак точна кількість постраждалих поки невідома. Рятувальники не можуть дістатися заблокованих людей, пожежники готують автодрабину. Локалізувати пожежу наразі не вдається – вогонь поширюється перекриттями.
За попередніми даними МНС, загалом у будівлі заблоковано 9 людей. Рятувальна операція триває — у будівлі горять три поверхи, з 5-го до 8-го.
Пізніше видання повідомило про вибух у приміщенні НДІ «Платан».
Уся будівля охоплена димом, горить уже та частина, де раніше були люди. Площа пожежі – 3500 квадратних метрів.
Один із заблокованих не зміг більше перебувати у задимленому приміщенні та вистрибнув із восьмого поверху.
За останньою інформацією, щонайменше дві людини загинули в пожежі. Горять уже всі поверхи, є загроза обвалення даху. Площа пожежі – 4000 квадратних метрів.
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