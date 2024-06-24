Войска России ударили по Николаевке и Великой Новоселке на Донетчине: есть раненые

24 июня в 08:00 российские войска FPV-дроном ударили по селу Николаевка Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

По ее словам, в результате атаки ранения спины и ног получил 32-летний мужчина.

«В 12:40 оккупанты нанесли удар по поселку Великая Новоселка Волновахского района. Предварительно, враг атаковал населенный пункт авибомбой КАБ-250. Осколочные ранения получила 78-летняя местная жительница. Также повреждены частные дома», – рассказала спикер облпрокуратуры.

Напомним, что 24 июня армия РФ ракетами «Искандер-М» нанесла двойной удар по городу Покровск Донецкой области, в результате чего пять человек погибли, более 40 – ранены.