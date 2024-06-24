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Війська Росії вдарили по Миколаївці та Великій Новосілці на Донеччині: є поранені

24 червня 2024, 22:27

Війська Росії вдарили по Миколаївці та Великій Новосілці на Донеччині: є поранені

24 червня о 08:00 російські війська FPV-дроном вдарили по селу Миколаївка Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За її словами, внаслідок атаки поранення спини та ніг отримав 32-річний чоловік.

«О 12:40 окупанти завдали удару по селищу Велика Новосілка Волноваського району. Попередньо, ворог атакував населений пункт авіабомбою КАБ-250. Уламкові поранення отримала 78-річна місцева мешканка. Також пошкоджено приватні будинки», – розповіла речниця облпрокуратури.

Нагадаємо, що 24 червня армія РФ ракетами «Іскандер-М» завдала подвійного удару по місту Покровськ Донецької області, внаслідок чого п'ятеро людей загинули, понад 40 – поранені.

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