Двойной ракетный удар РФ по Покровску: возросло количество погибших и раненых

Последствия двойного ракетного удара РФ по Покровску. Фото: Донецкая ОВА

Возросло количество жертв и пострадавших в результате двойного ракетного удара россиян по городу Покровск Донецкой области. Об этом стало известно из сообщения главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

Всего в результате обстрела погибли пять человек, еще 41 – ранен. Среди раненых: мальчик 12 лет и девочки 9, 11 и 13 лет. Раненых доставили в клиническую больницу интенсивного лечения в Покровске.

Повреждены частные дома и шесть автомобилей. Разрушен один частный дом.

Коммунальные службы города ожидают разрешения от экстренных служб, чтобы обследовать повреждения и подвезти материалы для ликвидации последствий обстрела.

Напомним, что 24 июня российские оккупанты баллистическими ракетами «Искандер-М» нанесли двойной удар по Покровску. По состоянию на 14:15, было известно о 4 погибших и 34 раненых.

Позже количеств пострадавших возросло до 40 людей.