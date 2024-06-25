Белгородская область РФ подверглась массированной атаке

Белгородская область РФ попала под массированный обстрел. Фото: Вячеслав Гладков/Telegram

В ночь на 25 июня на Белгородскую область РФ была совершена массовая воздушная атака. Подробностями последствий поделился губернатор Вячеслав Гладков у себя в Telegram.

По его словам над Белгородской областью и самим Белгородом сработали силы ПВО РФ. Они якобы сбили несколько воздушных целей «на подлете к городу». В результате такой работы был ранен один человек. Мужчина получил ранение плеча и кисти.

«В Белгороде на данный момент выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, в одном из автосалонов полностью повреждено остекление. Также осколками посечены три автомобиля. После отражения средствами ПВО воздушной атаки в селе Стрелецкое на территории частного домовладения посечен забор, в селе Головино поврежден один автомобиль», — написал губернатор Белгородской области.

Позже Гладков сообщил, что также был атакован город Шебекино. В результате обстрела загорелось административное здание одного из предприятий.

«Пожарными расчетами очаг возгорания был ликвидирован. Здание полностью сгорело. В двух многоквартирных домах повреждено остекление, также различные повреждения зафиксированы в 6 частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы», — написал он.

Также губернатор заявил, что Яковлевский городской округ подвергся атаке с помощью шести дронов.

«Предварительно, в городе Строитель пострадали два мирных жителя. У женщины ранения ноги и руки, у мужчины — ранение плеча», — написал Гладков.

Кроме того, по словам губернатора, в городе Строитель в двух многоквартирных домах выбиты окна и повреждено балконное остекление на нескольких этажах, в одной из квартир полностью разрушен балкон. В селе Быковка различные повреждения получили два частных дома: выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также повреждены два автомобиля.

Позже Гладков заявил, что в селе Беловское в результате попадания дрона в дом погибла пожилая женщина.

Ранее сообщалось, что Белгородская область РФ в очередной раз попала под обстрел дронов 22 июня. В результате этого один мужчина пострадал в хуторе Климовое.