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Бєлгородська область РФ зазнала масованої атаки

25 червня 2024, 09:05

Бєлгородська область РФ зазнала масованої атаки

Бєлгородська область РФ потрапила під масований обстріл. Фото: В'ячеслав Гладков/Тelegram Бєлгородська область РФ потрапила під масований обстріл. Фото: В'ячеслав Гладков/Тelegram

У ніч проти 25 червня на Бєлгородську область РФ перебувала під масованою повітряною атакою. Подробицями наслідків поділився губернатор В'ячеслав Гладков в Telegram.

За словами Гладкова, над Бєлгородською областю та самим Бєлгородом спрацювали сили ППО РФ. Вони нібито збили кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Внаслідок такої роботи поранений чоловік. Він дістав поранення плеча та кисті.

«У Бєлгороді на цей момент вибиті вікна в одній квартирі багатоквартирного будинку, в одному з автосалонів повністю пошкоджено скління. Також уламками посічені три автомобілі. Після відбиття засобами ППО повітряної атаки у селі Стрілецьке на території приватного домоволодіння посічений паркан, у селі Головине пошкоджений один автомобіль», — написав губернатор Бєлгородської області.

Пізніше Гладков повідомив, що також атаковане місто Шебекіно. Внаслідок обстрілу спалахнула адміністративна будівля одного з підприємств.

«Пожежними розрахунками займання ліквідоване. Будівля згоріла ущент. У двох багатоквартирних будинках пошкоджене скління, також різні пошкодження зафіксовані у 6 приватних домоволодіннях: вибиті вікна, пошкоджені покрівлі, фасади та паркани», — написав він.

Також губернатор заявив, що Яковлівський міський округ зазнав атаки шести дронів.

«Попередньо, у місті Будівельник постраждали двоє мирних жителів. У жінки поранення ноги та руки, у чоловіка поранення плеча», — написав Гладков.

Крім того, за словами губернатора, у місті Будівельник у двох багатоквартирних будинках вибиті вікна та пошкоджене балконне скління на кількох поверхах, в одній із квартир повністю зруйновано балкон. У селі Биківка різні пошкодження отримали два приватні будинки: вибиті вікна, посічені покрівлі та фасади. Також пошкоджено два автомобілі.

Пізніше Гладков заявив, що в селі Білівське внаслідок влучання дрона у будинок загинула жінка похилого віку.

Раніше повідомлялося, що Бєлгородська область РФ вкотре потрапила під обстріл дронів 22 червня. Внаслідок цього один чоловік постраждав у хуторі Климове.

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