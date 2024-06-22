В Белгородской области РФ пострадал мужчина из-за атаки БПЛА

Белгородская область РФ в очередной раз попала под обстрел дронов сегодня, 22 июня. В результате этого один мужчина пострадал в хуторе Климовое. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По его словам, у пострадавшего диагностировали контузию, его доставили в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.



В результате атаки выбиты окна, повреждены кровля, внутренняя отделка и фасад частного дома. Припаркованный рядом автомобиль полностью сгорел. Также на территории дома повреждены надворные постройки.



Ранее мы писали, что в Белгородской области 17 июня произошел очередной обстрел. В частности, под удар попало село Гора-Подол Грайворонского городского округа. По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей.