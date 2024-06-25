Массированные удары по Донетчине: за сутки россияне убили 7 жителей, ранили — 49

Российские оккупанты за минувшие сутки, 24 июня, обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак 7 жителей погибли, травмированы – 49 человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 24 июня россияне убили 7 жителей Донецкой области: 5 в Покровске, 1 в Курахово и Торецке», — отметил он.





Кроме того, по словам Филашкина, еще 49 человек получили ранения в результате ударов армии РФ.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2022 человека, получили ранения — 5130. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что российские оккупанты имеют успехи в Донецкой области. Они продвинулись неподалеку Марьинки на Кураховском направлении в районе Красногоровки.