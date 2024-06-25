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Войска РФ продвинулись в районе Красногоровки Донецкой области — DeepState

25 июня 2024, 08:01

Войска РФ продвинулись в районе Красногоровки Донецкой области — DeepState

Российские военные продвинулись в районе Красногоровки Донецкой области. Карта DeepState Российские военные продвинулись в районе Красногоровки Донецкой области. Карта DeepState

Российские оккупанты имеют успехи в Донецкой области. Они продвинулись неподалеку Марьинки на Кураховском направлении в районе Красногоровки. Об этом сообщают аналитики DeepState.

«Карта обновлена! Враг продвинулся в Красногоровке», — говорится в сообщении.

В вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 24 июня эту информацию не подтверждали.

«На Кураховском направлении штурмовые действия противника успеха не имели в районах Карловки, Красногоровки и Прасковеевки. Ситуация под контролем наших защитников», — сообщили в Генштабе.

Отмечается, что самым жарким участком фронта остается Покровское направление. За сутки оккупанты 45 раз атаковали в районах населенных пунктов Александрополь, Евгеновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Сокол, Новоселовка Первая и Уманское. По имеющейся информации, в течение суток россияне здесь потеряли 185 человек убитыми и ранеными.

Ранее сообщалось, что бойцы 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко опровергли информацию DeepState о якобы полной оккупации противником населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении в Донецкой области. 

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