Войска РФ продвинулись в районе Красногоровки Донецкой области — DeepState

Российские оккупанты имеют успехи в Донецкой области. Они продвинулись неподалеку Марьинки на Кураховском направлении в районе Красногоровки. Об этом сообщают аналитики DeepState.
«Карта обновлена! Враг продвинулся в Красногоровке», — говорится в сообщении.
В вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 24 июня эту информацию не подтверждали.
«На Кураховском направлении штурмовые действия противника успеха не имели в районах Карловки, Красногоровки и Прасковеевки. Ситуация под контролем наших защитников», — сообщили в Генштабе.
Отмечается, что самым жарким участком фронта остается Покровское направление. За сутки оккупанты 45 раз атаковали в районах населенных пунктов Александрополь, Евгеновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Сокол, Новоселовка Первая и Уманское. По имеющейся информации, в течение суток россияне здесь потеряли 185 человек убитыми и ранеными.
Ранее сообщалось, что бойцы 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко опровергли информацию DeepState о якобы полной оккупации противником населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении в Донецкой области.
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