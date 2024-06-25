Масовані удари по Донеччині: за добу росіяни вбили 7 людей, поранили — 49

Російські окупанти минулої доби, 24 червня, обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак 7 людей загинули, травмовані – 49. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 24 червня росіяни вбили 7 жителів Донецької області: 5 у Покровську, 1 у Кураховому та Торецьку», — зазначив він.





Крім того, за словами Філашкіна, ще 49 людей зазнали поранень внаслідок ударів армії РФ.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2022 особи, дістали поранення — 5130. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російські окупанти мають успіхи у Донецькій області. Вони просунулися неподалік Мар'їнки на Курахівському напрямку біля Красногорівки.