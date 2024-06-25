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Украинские разведчики ударили по полевому складу БК на территории России

25 июня 2024, 11:58

Украинские разведчики ударили по полевому складу БК на территории России

Бойцы ГУР поразили склад боеприпасов на территории Воронежской области России Бойцы ГУР поразили склад боеприпасов на территории Воронежской области России

Украинские разведчики сегодня, 25 июня, поразили полевой склад боеприпасов россиян в Ольховатском районе Воронежской области. Результаты работы Главное управление разведки обнародовало в сети.

Отмечается, что операцию провели бойцы Департамента активных действий ГУР МО Украины.

«Ночью на площадках со снарядами, чья общая площадь составляет 3500 квадратных метров, возник пожар с детонацией и продолжается до сих пор. Учитывая размеры склада, похоже, будет взрываться еще долго», — говорится в сообщении.

Напомним, советник главы группировка «ДНР» Дениса Пушилина Ян Гагин получил осколочные ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника вблизи поселка Еленовка под оккупированным Донецком. 

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