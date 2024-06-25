Украинские разведчики ударили по полевому складу БК на территории России

Бойцы ГУР поразили склад боеприпасов на территории Воронежской области России

Украинские разведчики сегодня, 25 июня, поразили полевой склад боеприпасов россиян в Ольховатском районе Воронежской области. Результаты работы Главное управление разведки обнародовало в сети.

Отмечается, что операцию провели бойцы Департамента активных действий ГУР МО Украины.

«Ночью на площадках со снарядами, чья общая площадь составляет 3500 квадратных метров, возник пожар с детонацией и продолжается до сих пор. Учитывая размеры склада, похоже, будет взрываться еще долго», — говорится в сообщении.

Напомним, советник главы группировка «ДНР» Дениса Пушилина Ян Гагин получил осколочные ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника вблизи поселка Еленовка под оккупированным Донецком.