Українські розвідники вдарили по польовому складу БК на території Росії

Українські розвідники сьогодні, 25 червня, уразили польовий склад боєприпасів росіян в Ольховатському районі Воронезької області. Результати роботи Головне управління розвідки оприлюднило у мережі.
Наголошується, що операцію провели бійці Департаменту активних дій ГУР МО України.
«Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа з детонацією і продовжується досі. Враховуючи розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, радник голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна Ян Гагін отримав уламкові поранення внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника поблизу селища Оленівка під окупованим Донецьком.
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