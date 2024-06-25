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Українські розвідники вдарили по польовому складу БК на території Росії

25 червня 2024, 11:58

Українські розвідники вдарили по польовому складу БК на території Росії

Бійці ГУР уразили склад боєприпасів у Воронезькій області Росії Бійці ГУР уразили склад боєприпасів у Воронезькій області Росії

Українські розвідники сьогодні, 25 червня, уразили польовий склад боєприпасів росіян в Ольховатському районі Воронезької області. Результати роботи Головне управління розвідки оприлюднило у мережі.

Наголошується, що операцію провели бійці Департаменту активних дій ГУР МО України.

«Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа з детонацією і продовжується досі. Враховуючи розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, радник голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна Ян Гагін отримав уламкові поранення внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника поблизу селища Оленівка під окупованим Донецьком.

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